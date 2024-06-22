Рим, 22 июня, 2024, 15:20 — ИА Регнум. В Средиземном море у южного побережья Италии 18 июня потерпела крушение парусная лодка с мигрантами, погибли 34 человека, восемь из которых — несовершеннолетние, сообщила местная газета Corriere della Calabria.

Italian Coast Guard/AP/TASS

На поиск погибших, уточняется в материале, были отправлены в том числе самолёты. Тела погибших приняли на борт корабли службы береговой охраны.

Одна из НПО, которая занималась спасением мигрантов, уточнила изданию, что на борту судна находились 66 человек, из них 26 детей. Одиннадцати мигрантам удалось спастись, они оставались без помощи в открытом море в течение нескольких дней.

Как передавало ИА Регнум, в Италии особенно большой наплыв мигрантов наблюдается на южном острове Лампедуза в Средиземном море, расположенном в 113 км от Туниса. На остров ежедневно прибывают нелегальные мигранты. Жители африканских стран являются основными просителями убежища, рискующими совершать опасные морские путешествияе в надежде добраться до Европы через Италию.

Так, в декабре 2023 года более 60 человек утонуло в результате кораблекрушения у берегов Ливии. Большинство пассажиров затонувшей лодки были гражданами Нигерии, Гамбии и других африканских стран. В июне этого же года рыболовецкое судно «Адриана» с 750 пассажирами на борту, направлявшееся из Ливии в Италию, затонуло в международных водах у берегов Греции. По словам выживших, на борту судна находились в основном граждане Египта, Сирии и Пакистана. Выжили только 104 человека.

В сентябре 2023 года замглавы МИД Польши Аркадиуш Мулярчик обвинил Россию в причастности к миграционному кризису на острове Лампедуза в Италии. Дипломат не привёл каких-либо доказательств такого рода утверждений. По его словам, мигрантам из центральноафриканских стран и Нигерии кто-то помогает добраться до Средиземного моря, а затем — в Европу.

В России неоднократно опровергали бездоказательные обвинения со стороны ЕС о якобы причастности Москвы к миграционному кризису в объединении. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Запад нагнетает напряжённость в попытках «оболванить своё население страшилками про страшных русских». По его словам, так западные политики пытаются скрыть от населения внутриэкономические и внутриполитические проблемы.