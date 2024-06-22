Киев, 22 июня, 2024, 14:49 — ИА Регнум. Все ТЭЦ в Киеве работают в штатном режиме, информация о взрыве не соответствует действительности, сообщила 22 июня в Telegram-канале пресс-служба Киевской городской администрации.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

«Все ТЭЦ Киева работают в штатном режиме. Все технологические и ремонтные процессы производятся в штатном порядке. Информация о якобы взрыве на энергообъекте не соответствует действительности», — сказано в сообщении.

В киевской горадминистрации уточнили, что на столичных ТЭЦ осуществляются работы по подготовке к отопительному сезону, и помнили о запрете распространять фотографии инфраструктурных объектов.

Ранее украинские СМИ сообщили о прогремевшем в Киеве взрыве. По данным издания «Страна. ua», инцидент произошёл на одной из ТЭЦ. При этом воздушная тревога в городе в эти часы не объявлялась.

Как передавало ИА Регнум, на Украине в ночь на 22 июня взрывы прогремели в Павлограде Днепропетровской области, в Волынской и Винницкой областях, в городе Стрые Львовской области. На территории Львовской области Украины получил повреждение объект критической энергетической инфраструктуры, сообщил глава региональной военной администрации Максим Козицкий.

Министерство обороны России 22 июня информировало, что предыдущей ночью ВС РФ в ответ на попытки Киева нанести ущерб объектам российской энергетики нанесли групповой удар по объектам энергетики, обеспечивающим работу ВПК киевского режима, а также по складам боеприпасов и авиационных средств поражения, которые поставили ВСУ западные страны.

Российские военные в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз подчёркивал, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.