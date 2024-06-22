Москва, 22 июня, 2024, 14:37 — ИА Регнум. В Москве состоялась церемония прощания с погибшим от удара ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР) фотокорреспондентом интернет-издания News.ru Никитой Цицаги.

Сергей Савостьянов/ТАСС

Церемония прошла в зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) Управления делами президента России. Свои слова поддержки выразили иностранные журналисты. Их телеграммы зачитал распорядитель похорон. Также свои венки направили российские военные, коллеги из СМИ, родственники и друзья.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ 16 июня нанесли удар по корреспонденту интернет-издания News.ru Никите Цицаги, когда он работал возле Никольского монастыря под Угледаром. Журналист погиб, выполняя профессиональный долг. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Цицаги с марта 2022 года приезжал в республику для освещения событий.

Следственный комитет России заявил, что установит всех, кто виновен в гибели Цицаги, и примет меры, чтобы привлечь их уголовной ответственности.

16 июня официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что убийство Цицаги является очередным тяжким преступлением киевского режима.

Захарова напомнила тогда, что это уже вторая атака на российских журналистов в течение недели и у этих нападений одинаковый почерк. Ранее под обстрел ВСУ попали сотрудники НТВ, из-за чего погиб оператор Валерий Кожин, а корреспондент Алексей Ивлиев получил тяжёлое ранение.

Россия требует осуждения действий украинской стороны от международных структур, а в первую очередь от ЮНЕСКО, которая обязана реагировать на нападения и убийства журналистов, добавила представитель МИД.