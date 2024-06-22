Москва, 22 июня, 2024, 16:29 — ИА Регнум. Для поездки в Северную Корею гражданам России нужна виза, её оформление возможно только через компанию, в которой куплен тур в КНДР, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу туроператора «Русский Экспресс».

Виталий Белоусов/РИА Новости Парк фонтанов Мансудэ в Пхеньяне

Отмечается, что виза выдаётся строго под даты поездки. Пакет документов в данном случае стандартный, его стоимость составит от 40 до 60 долларов. Прямых рейсов из России в Северную Корею сейчас нет, но возможность их создания обсуждается, говорится в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, туры в КНДР пользуются спросом. Специалист по направлению «Северная Корея» одной из туристических компаний Наталья Зинина 12 апреля отметила, что власти Приморского края обсуждают вопрос возобновления пассажирского железнодорожного сообщения по маршруту Владивосток — Хасан — Туманган — Расон.

В настоящее время доступно авиасообщение из Владивостока в Пхеньян. Руководитель агентства международного сотрудничества Приморья Алексей Старичков добавил, что регулярные авиарейсы укрепляют отношения между государствами. Туристические поездки в Северную Корею стали возможны благодаря договорённостям президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Как передавало ИА Регнум, в Северной Корее в ближайшие годы начнёт принимать российских туристов строящаяся Вонсан-Кальмаская туристическая зона с развитой инфраструктурой для отдыха.

19 мая Россия и Северная Корея впервые со времён СССР обменялись туристами. КНДР посетила большая группа из Приморского края, Калининградской области и ряда других регионов нашей страны.