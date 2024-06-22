Москва, 22 июня, 2024, 14:16 — ИА Регнум. Целью специальной военной операции России на Украине является искоренение фашизма, который вновь поднял голову в Европе, предавшей итоги Второй мировой войны, заявил 22 июня заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Кирилл Брага/РИА Новости

В День памяти и скорби, годовщину начала Великой Отечественной, Медведев на своей странице «ВКонтакте» напомнил, что эта война привела к гибели десятков миллионов граждан страны и принесла народу бесчисленные лишения и страдания.

«Никогда не забудем ту цену, которую наш народ заплатил за свободу и независимость Родины, его огромную роль в уничтожении гитлеровской машины смерти. Бережно храним память о великих свершениях наших предков во имя Отечества, их беспримерном мужестве, самоотверженности и силе духа», — отметил зампред Совета безопасности.

Будет сделано всё необходимое, чтобы уберечь Родину от агрессоров-неонацистов, обеспечить безопасность и благополучие миллионов граждан России, заявил Медведев. Он выразил благодарность вооружённым силам страны и подчеркнул, что враги России будут повержены.

Как передавало ИА Регнум, президент Владимир Путин 22 июня возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены в Москве. В церемонии приняли участие ветераны боевых действий, военнослужащие, выпускники военных вузов. Также цветы к Вечному огню возложил и министр обороны Андрей Белоусов.

21 июня на встрече с выпускниками военных вузов Путин заявил, что благодаря отваге советских солдат в годы Великой Отечественной войны была открыта дорога к освобождению Европы от нацизма, а сейчас внуки и правнуки советских солдат борются с неонацизмом.

9 мая в своей речи во время парада Победы на Красной площади в Москве президент заявил, что судьба России и её будущее зависят от каждого гражданина страны. Он призвал равняться на поколение победителей в Великой Отечественной войне и умение этого поколения беречь дружбу, стойко переносить невзгоды, всегда быть уверенными в себе и в своей стране, искренне и беззаветно любить Родину.