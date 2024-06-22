Москва, 22 июня, 2024, 14:10 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил 22 июня, что создал англоязычный Telegram-канал.

Екатерина Штукина/POOL/ТАСС Дмитрий Медведев

«Специально для англосаксов решил сделать отдельный ресурс. Пусть наслаждаются!» — написал он в русскоязычной версии Telegram-канала.

В новом канале зампред Совбеза уже опубликовал пост, в котором прокомментировал предложение США провести переговоры по новому договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. Медведев указал на циничность позиции Вашингтона, который поставляет дальнобойное вооружение киевскому режиму и в то же время «вполне серьёзно» предлагает России обсуждать новый ДСНВ. Вместе с тем он допустил, что новый договор может обсуждаться после отказа США от поставок оружия Киеву и запрета на членство Украины в НАТО.

Также Медведев проиллюстрировал публикацию с изображением президента США Джо Байдена. Однако вместо лица у главы государства — череп, а галстук составлен из костей.

После начала специальной операции на Украине в феврале 2022 года зампред Совбеза активно ведёт социальные сети, в том числе «ВКонтакте» и Х (бывшая Twitter). Он регулярно пишет тексты, комментируя как внутрироссийские, так и международные политические события.