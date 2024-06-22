Лондон, 22 июня, 2024, 18:21 — ИА Регнум. Британские политики раскритиковали главу правой английской партии Reform UK Найджела Фараджа после его заявления о том, что конфликт на Украине был спровоцирован НАТО.

Michael Kappeler/dpa/picture-alliance/ТАСС Найджел Фараж

В числе критикующих оказались министр внутренних дел Великобритании Джеймс Клеверли и зампредседателя консерваторов Джонатан Гуллис. По их мнению, высказывания о конфликте на Украине делают Найджела Фараджа «непригодным для каких-либо политических должностей в стране», не говоря уже о том, чтобы возглавлять серьёзную партию в парламенте. Глава МВД Великобритании заявил, что Фарадж якобы повторяет тезисы Кремля.

22 марта Депутат Госдумы Алексей Чепа указал на разжигание конфликта на Украине странами НАТО. Он пояснил, что эта структура финансируется огромными бюджетами стран и «враг у них один — это Россия», добавил депутат.

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший в августе 2023 года рассказал о том, что Вашингтон выделил не менее 5 млрд долларов на финансирование украинского майдана. Он добавил, что за месяц до этого события занимавшая в то время пост помощника государственного секретаря США Виктория Нуланд провела секретный разговор с послом США, именно она занималась составлением «нового кабинета министров Украины».

В марте 2022 года в Стамбуле российская и украинская делегации пришли к договорённостям о внеблоковом и неядерном статусе Украины и гарантиях безопасности для неё. Договорённости сорвал тогдашний британский премьер, Борис Джонсон который и убедил Киев продолжать боевые действия.

18 июня генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг сообщил о планах НАТО увеличить поддержку Украины.