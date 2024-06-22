Москва, 22 июня, 2024, 13:45 — ИА Регнум. Российские подразделения войск «Запад» и «Юг» заняли более выгодные рубежи в зоне проведения специальной военной операции. Об этом 22 июня на брифинге проинформировал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Виктор Антонюк/РИА Новости

«Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 143-й пехотной, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр, Клещеевка, Андреевка, Калинино, Григоровка, Красногоровка, Раздоловка и Верхнекаменское Донецкой Народной Республик», — сообщили в оборонном ведомстве.

По данным Минобороны, потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Юг» ВС России составили до 590 военнослужащих, два пикапа, 155-миллиметровая гаубица М777 американского производства, 122-миллиметровая гаубица Д-30, 105-миллиметровое орудие М119 американского производства и полевой склад боеприпасов.

Вместе с тем подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 60-й, 116-й механизированных, 3-й и 4-й танковых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка Харьковской области, Червоная Диброва, Надия, Петровское Луганской Народной Республики, Торское и Терны Донецкой Народной Республики, добавил Конашенков.

Российские войска отразили две контратаки штурмовых групп 110-й бригады теробороны и 3-й штурмовой бригады ВСУ. В свою очередь противник потерял до 370 военных, два автомобиля, 122-миллиметровую гаубицу Д-30. Также уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Конашенков доложил, что ВСУ за неделю потеряли до 4290 военнослужащих, а также танк Leopard в зоне ответственности Южной группировки российских войск.

По его словам, за неделю подразделения этой группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, мотопехотной и десантно-штурмовой бригад ВСУ. Кроме того, были отражены шесть контратак штурмовых групп противника.

Совокупные потери ВСУ за неделю составили до 13 710 человек, уточнил Конашенков.