Лондон, 22 июня, 2024, 13:24 — ИА Регнум. Четырёх членов богатейшей семьи в Великобритании признали виновными в эксплуатации прислуги и её незаконном трудоустройстве. Такое решение вынес Швейцарский уголовный суд, сообщает британское издание The Telegraph.

Global look Press/Benoit Doppagne/ZUMAPRESS.com Пракаш Хиндуджа

В публикации отмечается, что 78-летний Пракаш Хиндуджа, его жена Камала получили по 4,5 года лишении свободы каждый, их сын Аджае и невестка Намрат — по четыре года.

«Их (работников. — Прим. ред.) эксплуатировали, поскольку их положение в Индии было нестабильным, они не знали языка, у них конфисковали паспорта, и им платили зарплату только раз в три-шесть месяцев. Четверо Хиндуджа знали об уязвимых местах персонала и знали, какие правила существуют в Швейцарии, поскольку все они были гражданами Швейцарии, а Аджай получил тут образование», — рассказала судья Сабина Маскотто, слова которой приводит издание.

Согласно материалам дела, одной из работниц выплатили 7 швейцарских франков (около 700 рублей) за 18-часовые рабочие дни без выходных.

При этом обвиняемые не присутствовали на судебном заседании. Адвокат семьи отметил, что приговор суда будет обжалован. По делу проходил и пятый фигурант — бизнес-менеджер семьи Хиндуджа Наджиб Зиази.

По состоянию на весну 2024 года владелец индийского конгломерата Hinduja Group Гопи Хиндуджа и его семья занимают первое место среди богатейших британцев (£37,2 млрд).

Как передавало ИА Регнум, в прошлом году сообщалось, что в Великобритании сократилось число миллиардеров. Это произошло впервые со времён финансового кризиса 2007–2008 годов в стране. Тогда отмечалось, что первое место в списке сохранила семья Шричандж Хиндуджа, самого состоятельного британца, скончавшегося в мае 2023 года, которая совместно владеет конгломератом Hinduja Group. Её состояние за год преумножилось с £28,5 млрд до £35 млрд. После смерти Шричанда Хиндуджи самым богатым британцем стал его брат Гопи Хиндуджа.