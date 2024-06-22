Раменское, Московская область, 22 июня, 2024, 15:46 — ИА Регнум. Прокуратура, полиция и местная администрация в подмосковном Раменском не противодействуют нелегальной торговле, и «Русская община» стремится принудить их к выполнению своих обязанностей, рассказал в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой глава организации Андрей Ткачук.

Сергей Мальгавко/ТАСС

Если государственные ведомства не выполняют свою работу, должны действовать представители гражданского общества, сказал Ткачук.

Глава организации рассказал, что в Раменском на землях сельхозназначения без каких-либо разрешительных документов было открыто множество торговых павильонов, в том числе шиномонтажей и палаток по продаже овощей.

«Чиновники должны пойти проверить, что это нелегальщина, подать на них в суд и через суд снести всё это дело. А полиция должна принять меры, ограничивающие незаконную предпринимательскую деятельность. Это вообще-то уголовное дело. (…) Но год за годом идёт, торговля процветает, жители пишут тысячу обращений во все структуры, а торговля продолжается», — отметил глава организации.

«Русская община» стремится привлечь внимание к проблеме через свой канал, а также обратить внимание руководителей Следственного комитета и прокуратуры на то, что местные власти не справляются с обязанностями, в этом и состоит работа гражданского общества, сказал Ткачук.

Как передавало ИА Регнум, в интервью Марине Ахмадовой глава «Русской общины» также заявил, что организация не имеет отношения к угрозам владелице кофейни в Люберцах, выгнавшей из заведения участников специальной военной операции.

«Русская община» защищает и представителей других национальностей, если они попали в беду и просят о помощи, в частности, один такой случай был связан с детьми-башкирами, рассказал также Ткачук.