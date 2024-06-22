Самара, 22 июня, 2024, 12:59 — ИА Регнум. Суд арестовал до 20 августа временно исполняющего обязанности министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивана Пивкина по делу о превышении должностных полномочий, сообщает 22 июня «Интерфакс».

РИА Новости/м Иван Пивкин

По озвученным в суде данным следствия, Пивкин причастность к преступлению отрицает.

Накануне депутат Госдумы Александр Хинштейн в своём Telegram-канале информировал, что сотрудники полиции задержали Пивкина прямо в рабочем кабинете, дома у министра прошёл обыск. По данным депутата, дело может быть связано с распределением торгов на ремонт и строительство дорог в регионе между определённым пулом подрядчиков, в результате чего контракты заключались по начальной максимальной цене.

Как передавало ИА Регнум, 17 июня стало известно о задержании первого заместителя мэра Орла Вадима Ничипорова, которое связано с уголовным делом о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности местных перевозчиков. На следующий день Советский районный суд Орла отправил его под домашний арест на два месяца.

В мае суд во Владикавказе арестовал главу Алагирского района Северной Осетии Германа Гагиева по уголовному делу о превышении полномочий. Речь идёт о незаконной продаже по заниженной стоимости одного из земельных участков на 3-м километре автодороги Фиагдон ― Даргавс.