Москва, 22 июня, 2024, 13:28 — ИА Регнум. Москва даст адекватный ответ в случае закрытия властями США визовых центров России и лишения дипломатов налоговых привилегий, заявила в комментарии «Известиям» официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Сергей Гунеев/РИА Новости Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

«В случае реализации подобных мер российская сторона даст адекватный ответ», — заверила дипломат.

21 июня российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что оба визовых центра России в США закрылись, а дипломатов РФ лишили налоговых привилегий в стране. При этом российские дипломаты не прекратят работу, они направят свои силы на то, чтобы обеспечить россиян необходимой правовой и консульской помощью, добавил посол.

Никаких объяснений таким решениям от правительства США не последовало. Антонов пояснил, что у Вашингтона нет таких проблем с обслуживанием американцев в России, в связи с чем они держат закрытыми свои два генконсульства.

Ранее, 20 июня, статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов заявил, что Вашингтон искусственно затягивает выдачу виз российским дипломатам. Также, по словам Иванова, процесс ротации российских дипломатических сотрудников в США очень тяжёлый.

Как передавало ИА Регнум, в январе США не предоставили визу главе российской делегации специальному представителю президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Артуру Люкманову для участия в сессии спецкомитета ООН. Никакой реакции со стороны спецкомитета организации на это не последовало.