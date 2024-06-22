Нью-Йорк, США, 22 июня, 2024, 12:13 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден своим решением о приостановке процедуры одобрения новых контрактов на экспорт сжиженного природного газа сорвал сделку Украины по закупке американского СПГ, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

TASS/Stefan Sauer/dpa

«Хорошие новости: Украина на прошлой неделе заключила крупную сделку с американским поставщиком СПГ, чтобы помочь Восточной Европе отказаться от российского природного газа. Плохая новость: на пути к успеху сделки стоит президент Байден», — говорится в материале.

Издание напоминает, что многие страны Евросоюза по-прежнему зависят от российского газа и соглашение между США и Украиной было направлено на то, чтобы решить эту проблему. Однако Вашингтон приостановил процесс одобрения новых контрактов на экспорт СПГ за рубеж из-за ситуации с изменением климата.

Введённый мораторий, отмечают авторы статьи, вызвал огромную политическую неопределённость в вопросе будущих поставок СПГ из США. В случае победы на предстоящих выборах Байден может сделать этот мораторий постоянным.

«Если европейцы не смогут получать газ из США, им придётся обратиться к России», — добавляет WSJ.

Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники, сообщало, что чиновники из руководства ЕС и европейских стран вступили в переговоры с Киевом по поводу продления соглашения о транзите газа из России в Европу через Украину. Стремление сохранить транзит, по информации агентства, связано с тем, что в ЕС считают его одним из факторов, поддерживающих экономику Украины.

Как передавало ИА Регнум, в начале года вице-премьер РФ Александр Новак подчеркивал, что Россия не ведёт переговоров о транзите газа через территорию Украины ни с Киевом, ни с Брюсселем. Кроме того, он отмечал, что также не обсуждается вариант с продажей странам ЕС газа на границе с Украиной.

Позднее еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон объявила, что ЕС не станет продлевать транзит газа из России через Украину. Он утверждал, что Европа якобы научилась жить без российского голубого топлива.