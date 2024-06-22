Москва, 22 июня, 2024, 11:54 — ИА Регнум. Актёру Михаилу Ефремову, отбывающему наказание за ДТП со смертельным исходом, предложили подумать об участии в специальной военной операции ради условно-досрочного освобождения (УДО). Об этом сообщает 22 июня aif.ru.

РИА Новости/Сергей Пятаков Актер Михаил Ефремов

Отмечается, что организация «Ветераны России» готовит письмо в белгородское СИЗО, где Ефремов отбывает срок. Актёру намерены предложить отправиться в зону боевых действий, чтобы искупить вину и быстрее выйти на свободу.

Председатель организации Ильдар Резяпов отметил, что решение об УДО принимает суд, однако Ефремову стоит рассчитывать на ходатайство общественников в случае, если он пожелает стать добровольцем.

По мнению адвоката Ефремова Эльмара Пашаева, находящегося в зоне спецоперации, актёра вряд ли возьмут на передовую по состоянию здоровья, но ему могут подыскать место в приграничной зоне.

Член СПЧ и главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова удивилась идее общественников. Она отметила, что некоторые ради пиара выступают с сомнительными идеями.

«Мол, будет, как его адвокат Пашаев, не прямо воевать, а приносить пользу где-то поблизости. Замечу, что недавно та же «организация» пыталась запретить людям старше 70 лет садиться за руль. А до того прощали публично Волочкову — за что-то там, уже не помню за что… Однако меня занимает один вопрос — если Ефремов в своём возрасте и при своём состоянии здоровья может оказаться полезным в зоне СВО (а что Белгородская область как не зона СВО?), то чего ждут так называемые ветераны? Почему ещё в Москве?» — написала Ахмедова в Telegram-канале.

В апреле Ефремову отказали в условно-досрочном освобождении из колонии в Белгородской области. Руководство ИК-4, где отбывает наказание артист, утвердило его прошение несколько месяцев назад. В ходе проверки выяснилось, что Ефремову сделали выговор за нарушение режима колонии — он опоздал на одно из «обязательных мероприятий». По этой причине прошение об УДО не отправили в районный суд.

ДТП со смертельным исходом, за которое осудили Ефремова, произошло 8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве. Актёр был за рулём автомобиля пьяным, он выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автофургоном. Водитель фургона Сергей Захаров позже умер в больнице. Приговор Ефремову за преступление, предусмотренное пунктом «а» части 4 статьи 264 УК РФ, вынесли 8 сентября того же года. Суд назначил ему восемь лет колонии общего режима и штраф в размере 800 тыс. рублей.