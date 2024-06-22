Мелитополь, 22 июня, 2024, 11:44 — ИА Регнум. Функционирование инфраструктурных объектов Запорожской АЭС нарушено после атаки ВСУ на подстанцию «Радуга», говорится 22 июня в Telegram-канале станции.

Иван Шилов ИА Регнум Запорожская АЭС

«В результате атаки ВСУ на подстанцию «Радуга» на Запорожской АЭС нарушено функционирование инфраструктурных объектов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что атаки ВСУ на ключевые объекты инфраструктуры Энергодара создают угрозы жизнеобеспечению города.

Несмотря на атаку ВСУ, меры по обеспечению безопасности Запорожской АЭС осуществляются в полном объёме, добавили там.

Как передавало ИА Регнум, 21 июня при ударе ВСУ по подстанции «Радуга» в Энергодаре был повреждён трансформатор. Ранее, 19 июня, украинские дроны уничтожили подстанцию «Луч». Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила, что аварийное отключение электроэнергии в Энергодаре не повлияет на работу станции.

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов 22 июня заявил, что удары ВСУ по энергетической инфраструктуре Энергодара могут быть частью нового плана по захвату Запорожской АЭС.