Москва, 22 июня, 2024, 10:24 — ИА Регнум. Запад с подачи США и Великобритании возродил нацизм и снова задействовал его против России. Об этом заявил помощник президента РФ, постоянный член Совета безопасности Николай Патрушев в статье для журнала «Национальная оборона».

Иван Шилов ИА REGNUM Николай Патрушев

По его словам, официальные и теневые американские и британские лидеры, активно выступающие за защиту «свободы и демократии», вернулись к прежней поддержке фашистской и нацистской идеологии в Европе. Они проводят самую масштабную со времён Второй мировой войны милитаризацию и с энтузиазмом подкрепляют её русофобскими идеями.

«Стало очевидным, что денацификация Европы, о которой договорились на Ялтинской конференции руководители союзных держав в 1945 году, Западом не завершена до сих пор. С подачи США и Англии нацизм возрождён и опять используется против нашей страны», — подчеркнул Патрушев.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Патрушев обвинил Запад в ведении гибридной войны против России и преследовании всего русского. Он заявил, что для этого используют украинский народ и применяют методы гитлеровской Германии. Таким способом Запад планирует снизить российское влияние на мировую политику, пояснил Патрушев.

В феврале на встрече секретарей совбезов в Бишкеке Патрушев заявил, что стремление Запада любой ценой доминировать в мире привело к беспрецедентному обострению международной обстановки. США уверены, что сохранять доминирование удобнее на фоне всеобщего хаоса. Чтобы добиться своих целей, коллективный Запад готов на всё, добавил он.