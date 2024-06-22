Москва, 22 июня, 2024, 09:37 — ИА Регнум. Мощный взрыв прогремел в районе аэропорта в Луцке Волынской области на западе Украины, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сообщают о мощном взрыве со стороны аэродрома. Известно, что на аэродроме находятся серьёзный подземный бункер, арочные укрытия для самолётов и два больших склада с ГСМ», — сказал он.

Кроме того, по его словам, удары были зафиксированы на двух крупных электроподстанциях в Луцке. В городе наблюдаются перебои со светом и мобильной связью.

Как передавало ИА Регнум, с 10 октября 2022 года российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Так Россия отвечает на теракт на Крымском мосту, организованный, по данным следствия, украинскими спецслужбами. Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют ежедневно, иногда на территории всей страны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно подчёркивал, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Речь идёт исключительно о демилитаризации Украины и ударах по военным объектам.