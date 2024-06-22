Смоленск, 22 июня, 2024, 09:10 — ИА Регнум. В Смоленской области ночью были уничтожены два беспилотника, сообщил 22 июня глава региона Василий Анохин в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сегодня ночью наш регион вновь подвергся атаке двух украинских БПЛА. Противник предпринял попытку нападения на один из военных объектов, расположенный в Смоленском районе», — написал он.

По его словам, в результате атаки дронов никто не пострадал, разрушений инфраструктуры на земле не было. Российские средства ПВО уничтожили все цели.

Анохин призвал местных жителей сохранять спокойствие и не осуществлять съемку работы сил ПВО.

Как передавало ИА Регнум, за ночь с 21 на 22 июня средства ПВО уничтожили над территорией России пять беспилотников самолётного типа, тем самым пресекли попытки украинских боевиков атаковать цели на территории РФ.

По информации Минобороны, два дрона-камикадзе были сбиты над Брянской областью, два — над Смоленской областью, и один беспилотник — над акваторией Азовского моря.

Вооружённые силы России нанесли за неделю 14 групповых ударов по военным объектам ВСУ, сообщил 21 июня официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.