В Смоленской области сбили два украинских беспилотника
Смоленск, 22 июня, 2024, 09:10 — ИА Регнум. В Смоленской области ночью были уничтожены два беспилотника, сообщил 22 июня глава региона Василий Анохин в Telegram-канале.
«Сегодня ночью наш регион вновь подвергся атаке двух украинских БПЛА. Противник предпринял попытку нападения на один из военных объектов, расположенный в Смоленском районе», — написал он.
По его словам, в результате атаки дронов никто не пострадал, разрушений инфраструктуры на земле не было. Российские средства ПВО уничтожили все цели.
Анохин призвал местных жителей сохранять спокойствие и не осуществлять съемку работы сил ПВО.
Как передавало ИА Регнум, за ночь с 21 на 22 июня средства ПВО уничтожили над территорией России пять беспилотников самолётного типа, тем самым пресекли попытки украинских боевиков атаковать цели на территории РФ.
По информации Минобороны, два дрона-камикадзе были сбиты над Брянской областью, два — над Смоленской областью, и один беспилотник — над акваторией Азовского моря.
Вооружённые силы России нанесли за неделю 14 групповых ударов по военным объектам ВСУ, сообщил 21 июня официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.