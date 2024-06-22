Вашингтон, 22 июня, 2024, 07:31 — ИА Регнум. Американский миллиардер, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск в начале года стал отцом 12-го ребёнка. Топ-менеджер его корпорации Neuralink Шивон Зилис родила их третьего общего ребёнка. Пара скрывала это событие. Подробности сообщило со ссылкой на источники Bloomberg.

Trevor cokley Илон Маск

В 2021 году Зилис родила 52-летнему Маску мальчиков-близнецов.

От первой супруги Джастин Уилсон на свет появились девочки-тройняшки.

Вторая спутница, певица Граймс (Клэр Элис Буше) родила Маску двоих сыновей и дочь Y.

Первенец Маска, сын Невада умер в младенчестве от синдрома внезапной детской смерти.

По информации издания, бизнесмен стал отцом по меньшей мере 12 детей, шесть из которых появились на свет за последние пять лет.

Несколько лет назад Маск говорил, что низкий уровень рождаемости — «один из самых больших рисков для цивилизации».

Как сообщало ИА Регнум, меры по повышению рождаемости в России являются одной из приоритетных тем президента страны Владимира Путина, заявил 6 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Северный Кавказ стал лидирующим российским регионом по рождаемости и продолжительности жизни, заявил вице-премьер, куратор Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) Александр Новак на полях Международной выставки-форума «Россия».