Колумбия, 22 июня, 2024, 07:03 — ИА Регнум. В департаменте Нариньо Колумбии у полицейского участка взорвали начинённый взрывчаткой автомобиль. Это уже второй случай атаки на этот участок. Первый был в 2023 году.

chuansong.me Полиция Колумбии

Взрыв произошёл возле полицейского участка муниципалитета Таминанго. Сообщается о двух погибших, десять человек получили ранения.

«Изображения взрыва заминированного автомобиля наполняют негодованием. Категорически не приемлю этот жалкий акт, моя солидарность с семьями жертв», — написал бывший губернатор и действующий посол в Аргентине Камило Ромеро в аккаунте в X.

Как сообщало ИА Регнум, в Колумбии неизвестный бросил нож с трибуны в футболиста клуба «Атлетико Насьональ» Пабло Сеппелини и попал ему в голову.

В логистическом центре порта Одессы взорвалась американская граната. Взрыв прогремел в центре для приёма грузовых автомобилей «Евротерминал». На месте происшествия нашли осколки гранаты М-67. В результате взрыва охранник терминала получил травмы.