Вашингтон, 22 июня, 2024, 05:41 — ИА Регнум. Не желая принимать участие в конфликте, десятки тысяч украинских мужчин скрываются от мобилизации, написала американская газета The New York Times.

Иван Шилов ИА Регнум Уклонисты, Украина

В статье говорится, что точное количество скрывающихся от властей украинцев установить сложно. Но в таких крупных городах, как Киев и Львов, число участников групп в соцсетях, где людей предупреждают о мобилизации, достигает «десятков тысяч».

Украинские мужчины боятся погибнуть во время военного конфликта. Власти отправляют на фронт плохо подготовленных военных для восполнения боевых потерь, продолжили авторы.

По мнению военных аналитиков, из-за отсутствия соответствующей подготовки ВСУ не способны удерживать позиции.

Как передавало ИА Регнум, на Украине многие из числа мужского населения не выходят из домов, пытаясь избежать насильственной мобилизации. Они полагаются на доставку еды и носят с собой средства экстренного оповещения на случай, если их насильно схватят представители военкоматов.

Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Согласно документу, ужесточили порядок проведения мобилизации, в том числе наказания за уклонение. Вместе с тем от мобилизации освободили правоохранительные органы, помощников депутатов, а также владельцев стратегических предприятий. Рассчитывать на отсрочку по мобилизации смогут инвалиды всех групп. Однако всем им предстоит как минимум раз в год проходить медкомиссию по переаттестации статуса инвалида.