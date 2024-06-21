* Качанов — запрещённая в России организация

Москва, 22 июня, 2024, 00:47 — ИА Регнум. Советский и российский кинорежиссёр, сценарист, актёр и продюсер фильмов «ДМБ», «Даун Хаус», «Гена Бетон» и других 57-летний Роман Качанов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), а также ещё четыре человека пополнили 21 июня реестр иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте Минюста РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Закон об иноагентах

Так, в список иноагентов включены Сергей Антонов (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), Владимир Волохонский (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), Роман Качанов, Никита Кириллов (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и Алексей Прянишников (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

Все они выступали против спецоперации, отождествляя Россию с террористической организацией, распространяли недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ, участвовали в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранного агента.

На данный момент они живут за пределами России.

Качанов — сын художника-мультипликатора многих советских мультфильмов Романа Качанова, в их числе «Чебурашка и крокодил Гена», «Варежка», «Последний лепесток» и др.

В реестр также внесён француз Винатье Лоран Клод Жан-Луи (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Его арестовали за сбор сведений о военной и военно-технической деятельности России.

Как сообщало ИА Регнум, прокуратура Москвы выявила в действиях ряда публичных лиц нарушения требований уголовного законодательства. Уголовные дела, в том числе по статье «реабилитация нацизма», грозят актрисе Яне Трояновой (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), историку Тамаре Эйдельман (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и певице Елизавете Гырдымовой (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), более известной как Монеточка.

17 июня 2024 года в отношении бежавшей из России телеведущей Татьяны Лазаревой (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) возбуждено дело по статье об оправдании терроризма.

Также Росфинмониторинг внёс её в список террористов и экстремистов. Министерство внутренних дел России объявило Лазареву в розыск.