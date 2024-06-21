Москва, 22 июня, 2024, 00:11 — ИА Регнум. Внесение руководства «Лаборатории Касперского» в санкционный список США не повлияет на деятельность компани. Такое заявление сделали в пресс-службе лаборатории.

Логотип лаборатории Касперского

Отмечается, что в компании знают о решении OFAC (Управление по контролю за иностранными активами минфина США) и не выражают беспокойства, считая решение о персональных санкциях необоснованным.

«Этот шаг не повлияет на устойчивость компании, поскольку сама «Лаборатория Касперского», её дочерние компании и генеральный директор Евгений Касперский не включены в список», — сказано в сообщении.

«Лаборатория Касперского» — международная компания, работающая в сфере информационной безопасности и цифровой приватности с 1997 года.

Как сообщало ИА Регнум, минфин США внёс в санкционные списки 12 россиян, в частности, представителей руководства «Лаборатории Касперского». Среди попавших под санкции значатся Андрей Тихонов — исполнительный директор «Лаборатории Касперского», Андрей Ефремов — директор по развитию бизнеса компании, Игорь Чекунов — директор по юридическим вопросам, Анна Кулашова — управляющий директор в России и СНГ, а также другие руководители.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, запрет властей США на программные продукты «Лаборатории Касперского» является примером нечестной конкуренции.