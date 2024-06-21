Сана, 21 июня, 2024, 23:41 — ИА Регнум. Йеменское движение хуситов «Ансар Аллах» продемонстрировало надводный беспилотный катер собственного производства, которым несколько дней назад было атаковано судно Tutor в Красном море. Владелец балкера — греческая компания. Судно следовало в Индию под флагом Либерии.

YAHYA ARHAB/EPA/ТАСС

В эфире телеканала Al Masirah был показан надводный беспилотник «Тоуфан-1» и момент атаки на Tutor. Отмечается, что аппарат может нести боевую часть массой до 150 кг и развивать скорость до 35 миль в час. Он предназначен для «поражения близлежащих неподвижных и движущихся морских целей».

На борту находился экипаж из Филиппин, 21 человек был эвакуирован, один моряк пропал без вести.

Как сообщало ИА Регнум, торговое судно, которое загорелось после атаки неизвестных с моря и неба у берегов Йемена, 12 июня затонуло в Красном море. В акватории были обнаружены обломки и следы топлива.

Йеменские хуситы атаковали в Красном море эсминец военно-морского флота США и два коммерческих судна Captain Paris и Happy Condor, 16 июня заявил военный представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа.

Хуситы начали атаки на связанные с Израилем и его союзниками суда осенью 2023 года после эскалации конфликта на Ближнем Востоке, чтобы таким образом поддержать палестинское движение ХАМАС. В январе 2024 года США и Великобритания начали наносить ответные удары по позициям йеменского движения.