Киев, 21 июня, 2024, 21:54 — ИА Регнум. Украина введёт ограничения на въезд граждан Израиля в ответ на фактическую отмену Тель-Авивом безвизового режима для граждан Украины. Об этом 21 июня посол Киева в Израиле Евгений Корнийчук написал на странице украинского диппредставительства в соцсети.

Zuma/TASS

Он уточнил, что с 1 июля граждане стран с безвизовым доступом в Израиль, включая Украину, должны подать заявление на получение разрешения на пребывание до 90 дней.

«Недавние действия Израиля, такие как ограничение доступа украинским беженцам и отказ во въезде многим украинцам, обострили двусторонние отношения. Последнее требование фактически отменяет безвизовый режим», — говорится в посте, опубликованном на странице посольства в Facebook (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По словам Корнейчука, в ответ Украина введёт аналогичные требования для граждан Израиля. Эта мера, добавил он, принесёт неудобства тысячам религиозных паломников, ежегодно посещающих Украину.

Как передавало ИА Регнум, 2 июня глава киевского режима Владимир Зеленский на конференции «Диалог — Шангри Ла» в Сингапуре заявил о признании Украиной государства Палестина. По его словам, Киев признаёт и Израиль, и Палестину и сделает всё, чтобы Тель-Авив «остановился» и чтобы конфликт завершился.

По мнению бывшего замминистра Украины по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещённых лиц Георгия Туки, Зеленский испортил отношения с Израилем из-за отсутствия интеллекта и неумения выступать без заготовленного текста.