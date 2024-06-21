Нью-Йорк, США, 21 июня, 2024, 21:01 — ИА Регнум. БРИКС после вступления в него новых стран может стать более сильным противовесом «Группе семи» (G7), пишет 21 июня агентство Bloomberg.

KIM LUDBROOK/EPA/ТАСС

«Увеличившийся альянс БРИКС может стать более сильным противовесом так называемой «Группе семи», — говорится в материале.

Аналитики Bloomberg отмечают, что с 2017 по 2022 год торговый оборот между странами БРИКС вырос на 56% и составил 422 млрд долларов. По мнению аналитиков агентства, Китай при поддержке России, Индии и ЮАР стремится построить альтернативный миропорядок, «притягивая государства Южного полушария в свою экономическую орбиту» и тем самым оспаривая гегемонию США.

Как передавало ИА Регнум, 14 июня на встрече с руководством МИД России президент России Владимир Путин заявил о растущем интересе стран к формату БРИКС. Глава государства отметил, что идёт объективный процесс формирования контуров многополярного и многостороннего мироустройства, и этот образ будущего совпадает с устремлениями абсолютного большинства стран.

В 2024 году к БРИКС (Россия, Бразилия, Индия, Китай, Южная Африка) присоединились пять стран: ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Египет и Эфиопия. Таиланд и ещё 14 стран рассматриваются в качестве кандидатов на членство в объединении.