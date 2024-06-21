Братислава, 21 июня, 2024, 20:13 — ИА Регнум. Министерство обороны Словакии намерено инициировать возбуждение уголовного дела против бывшего премьер-министра Эдуарда Хегера и бывшего министра обороны Ярослава Надя из-за, предположительно, незаконной передачи военной техники Украине, заявил 21 июня госсекретарь ведомства Игорь Мелихер, передаёт издание Pravda.

Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press Ярослав Надь

В марте 2023 года ВСУ были переданы истребители МиГ-29 военно-воздушных сил Словакии, а также зенитные ракетные комплексы «Куб».

«В пятницу мы инициируем уголовные дела против кабинета Эдуарда Хегера и бывшего министра Ярослава Надя. После этого решения небо Словакии осталось незащищённым, а граждане оказались в опасности»,— сказал Мелихер.

Хегера и Надя подозревают в злоупотреблении полномочиями и нарушении служебных обязанностей, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 12 июня сообщалось, что министерство обороны Словакии подаст исковое заявление против бывшего министра обороны Надя из-за подозрений в госизмене. Основанием стало одобрение передачи Украине истребителей МиГ-29 на сумму более €500 млн.

Действующий глава Минобороны Роберт Калиняк обвинил своего предшественника в обмане народа. Он отметил, что страна взамен переданного вооружения не получила ни денег, ни других самолётов, ни средств ПВО.

21 июня Мелихер заявил, что в военном ведомстве несколько месяцев продолжался аудит, но по его результатам не удалось найти никаких юридических документов с анализом правомерности передачи вооружений Украине.