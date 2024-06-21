Пхеньян, 21 июня, 2024, 20:26 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время визита в Пхеньян подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну портрет его деда Ким Ир Сена и письменный набор с палехской росписью. Об этом свидетельствуют фотографии, опубликованные 21 июня агентством ЦТАК.

AP/KCNA/ТАСС Владимир Путин вручает подарки лидеру КНДР Ким Чен Ыну

На одном из кадров Путин представляет Ким Чен Ыну подарки, в числе которых портрет в рамке. На нём изображен первый руководитель КНДР Ким Ир Сен в молодом возрасте.

На других фотографиях — подаренный Ким Чен Ыну письменный набор с росписью в виде палехской миниатюры. На ней изображены башни и церковные купола. Набор состоит из ручки и трёх подставок под письменные принадлежности.

Лидер КНДР также получил в подарок большой чайный сервиз и адмиральский кортик, богато украшенный и оправленный золотом, сообщал ранее помощник президента России Юрий Ушаков.

Как сообщало ИА Регнум, в ходе государственного визита в Пхеньян 18–19 июня Путин также подарил Ким Чен Ыну второй автомобиль Aurus. Первый Ким Чен Ыну передали в сентябре 2023 года в ходе его визита в Россию.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пояснил, что первая машина имеет удлинённую базу, вторая — короткую. По его словам, такие подарки имеют прикладное значение и необходимы для использования главой государства. Он также отметил, что с учётом уровня межгосударственных отношений России и КНДР это «не дорогой подарок».