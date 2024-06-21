Москва, 21 июня, 2024, 19:54 — ИА Регнум. На заседании экспертного совета по развитию химической промышленности обсудили подготовку национального проекта технологического суверенитета «Новые материалы и химия», этот нацпроект свидетельствует о стратегической значимости химического комплекса для укрепления суверенитета России, сообщила ИА Регнум член комитета Госдумы по промышленности и торговле, депутат фракции «Единая Россия» Мария Василькова.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Она напомнила, что в своём выступлении на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент России Владимир Путин отметил, что важно концентрировать ресурсы на перспективных точках роста, играющих важную роль в укреплении технологического суверенитета нашей страны.

Кроме того, добавила она, по итогам совещания с членами правительства в октябре глава государства утвердил перечень поручений, согласно которым кабмину поручено принять дополнительные меры по ускоренному развитию производства малотоннажной и среднетоннажной химической продукции, обратив особое внимание на привлечение крупных организаций химической промышленности к реализации проектов по созданию технологических решений и развитию производства приоритетной химической продукции.

«Крайне важно, при реализации масштабных проектов, имеющих стратегическое значение для государства, предложить комплексное решение, которое позволит привлечь крупные компании химической промышленности и максимально эффективно концентрировать ресурсы, в том числе государственные», — отметила Василькова.

В этом контексте, отметила депутат, «Федеральный центр химии в г. Усолье-Сибирское» (ФЦХ), который, как планируется, войдет в национальный проект технологического суверенитета «Новые материалы и химия», должен стать пилотной площадкой для целей создания промышленных центров инновационных химических производств, вокруг которых будет создана экосистема научно-технологического и кадрового развития химии.

Василькова подчеркнула, что предложенный подход может стать модельной площадкой не только для химического комплекса страны, но и при реализации проектов технологического суверенитета в других отраслях промышленности. Важно, что проект ФЦХ полностью соответствует требованиям, которые определил Путин, выступая на Совете по науке и образованию 20 июня.

«В своём выступлении президент отметил, что необходимо обеспечить эффективное управление научными блоками нацпроектов технологического суверенитета: они должны быть тесно скоординированы между собой, что требует чёткого взаимодействия ведомств, исследовательских институтов, вузов, предприятий, высокотехнологичных компаний, именно такой комплексный подход был выработан при работе над проектом Федеральный центр химии, где в качестве пилотной площадки определен г. Усолье-Сибирское», — резюмировала депутат.

Как передавало ИА Регнум, 29 февраля президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию отметил, что в стране будут запущены новые национальные проекты в сфере технологического развития и суверенитета. Как отметил глава государства, новые нацпроекты станут «мотором» для всей экономики России.

Также Путин подчеркнул важность производства станков, робототехники, всех видов транспорта. Вместе с тем президент заявил, что в условиях дефицита кадров для России критически важно повысить производительность труда, которой можно достичь с помощью внедрения технологий, модернизации промышленных мощностей и их роботизации. Путин отметил, что Россия должна войти в число 25 стран мира по числу промышленных роботов к 2030 году.