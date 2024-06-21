Вашингтон, 21 июня, 2024, 19:53 — ИА Регнум. Многие украинские мужчины не выходят из домов, пытаясь избежать насильственной мобилизации. Они полагаются на доставку еды и носят с собой средства экстренного оповещения на случай, если их насильно схватят представители военкоматов, пишет издание The New York Times со ссылкой на рассказы опрошенных украинцев.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Многие люди скрываются, опасаясь, что призыв на военную службу является билетом в один конец на линию фронта», — говорится в публикации.

Украинцы рассказали журналистам издания, что существует ряд причин, по которым они выбирают оставаться дома. Мужчины боятся погибнуть на поле боя, многие также заявили, что выступают против мобилизации в Вооружённые силы Украины (ВСУ). По их словам, сама мера призыва жёсткая, а практика подготовки военных и вовсе отсутствует.

«Я боюсь, что не получу достаточной подготовки, меня переведут ближе к фронту, и тогда я умру бессмысленно», — добавил один из уклонистов.

В то время как Вооружённые силы России идут в наступление по всей линии фронта, Киев отчаянно пытается пополнить ряды ВСУ новыми мобилизованными, говорится в материале американской газеты. Один из украинцев призывного возраста рассказал, что он перестал выходить на улицу из-за патрулей по всему району. За внешним миром он наблюдает через бинокль. По словам молодого человека, в последнее время участились случаи вручения повесток у входа в киевское метро.

28-летний Андрей из Львова рассказал, что целыми днями не выходит из квартиры, полагаясь на то, что друг привезёт ему еду. В тех редких случаях, когда он выходит на улицу, носит электронный браслет с красной кнопкой SOS, при нажатии которой родственникам отправится его местоположение, в случае если его схватят представители военкоматов.

NYT также приводит случаи, когда некоторые украинцы в попытках уклониться от призыва бежали из страны, переплывая реку, отделяющую Украину от Румынии. По данным издания, число беглых украинцев превышает десятки тысяч.

15 июня ИА Регнум сообщало, что в Закарпатье со стрельбой остановили уклонистов, пытавшихся сбежать из страны. Четверо мужчин пытались пересечь границу с Венгрией, но в результате были задержаны сотрудниками украинской пограничной службы.

Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Вместе с тем от мобилизации освобождены правоохранительные органы, помощники депутатов, а также владельцы стратегических предприятий. Рассчитывать на отсрочку по мобилизации смогут инвалиды всех групп. Однако всем им предстоит как минимум раз в год проходить медкомиссию по переаттестации статуса инвалида.