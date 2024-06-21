Париж, 21 июня, 2024, 19:11 — ИА Регнум. Киевский режим обманывал весь мир, обвиняя Россию в блокировке вывоза своего зерна якобы в беднейшие страны, заявил 21 июня бывший сотрудник разведки минобороны Франции Ален Жюйе.

ERDEM SAHIN/EPA/ТАСС Грузовые суда с украинским зерном в очереди на инспекцию у побережья Стамбула

В действительности зерно принадлежало работающим на Украине американским компаниям, а везли его в западные страны, сказал Жюйе в интервью YouTube-каналу Club des Vigilants.

«Инспекции на Босфоре показали, что из всего погруженного зерна в страны третьего мира и БРИКС отправлялось пять процентов, а всё остальное шло в западные страны. Отличный финт!» — сказал эксперт.

Как передавало ИА Регнум, в июле 2023 года МИД России сообщил, что Москва не будет продлевать «черноморскую инициативу» (зерновую сделку), так как часть соглашений относительно разблокирования экспорта российского продовольствия и удобрений, подключения Россельхозбанка к SWIFT так и не была исполнена.

Также ведомство заявило, что киевский режим использовал подконтрольные ему порты и открытый Россией коридор не только для вывоза зерна, но и для проведения террористических атак.

В 2023 году после выхода России из зерновой сделки Минобороны объявило потенциальными перевозчиками военных грузов все суда, которые идут по Чёрному морю в порты Украины. Некоторые районы в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Чёрного моря объявили временно опасными для судоходства.

За период существования соглашения из портов Украины было вывезено в общей сложности 32,8 млн тонн грузов, из которых более 70% (26,3 млн тонн) были отправлены в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов, включая ЕС. На долю беднейших стран, в частности Эфиопии, Йемена, Афганистана, Судана и Сомали, пришлось менее 3% поставок.

В апреле агентство Reuters со ссылкой на осведомлённые источники сообщило, что переговоры по соглашению об обеспечении безопасности судоходства в Чёрном море, начатые по инициативе ООН, которые Россия, Украина и Турция вели в течение двух месяцев, не увенчались успехом из-за того, что Киев внезапно отказался от участия в сделке.