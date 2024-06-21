Брянск, 21 июня, 2024, 18:39 — ИА Регнум. Украинский беспилотник самолётного типа уничтожен над Климовским районом Брянской области, сообщил 21 июня губернатор региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Он уточнил, что БПЛА, направленный для совершения террористической атаки, был сбит, а пострадавших и разрушений нет.

Кроме того, атаке с помощью FPV-дрона подверглось село Сопычи Погарского района. В результате атаки повреждения получил легковой автомобиль, люди не пострадали, добавил Богомаз.

Ранее губернатор сообщал, что украинский беспилотник сбили над Клинцовским районом области. Обошлось без пострадавших и разрушений. Ещё один дрон ВСУ атаковал посёлок Белая Берёзка в Трубчевском районе. Были повреждены два легковых автомобиля, мирные жители не пострадали.

Как сообщало ИА Регнум, в Краснодаре в результате падения на котельную обломков дрона-камикадзе ВСУ погиб один из сотрудников. Власти края пообещали оказать его семье всю необходимую помощь.

Ранее 21 июня сообщалось, что в Краснодарском крае в результате ночной массированной атаки украинских беспилотников пострадали четыре человека.