МИД назвал провокацией открытие в Румынии памятника пособнику Гитлера
Москва, 21 июня, 2024, 18:32 — ИА Регнум. Россия решительно осуждает и считает недопустимым открытие в Румынии памятника пособнику Гитлера румынскому генералу Георге Манолиу, заявила 21 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводятся на сайте министерства.
«Решительно осуждаем открытие бюста пособнику Гитлера. Этот шаг направлен, по сути, на героизацию нацизма и переписывание истории», — сказала она.
Дипломат подчеркнула, что прославление в каком-либо виде лиц, принимавших участие в боях на стороне фашистской Германии в самой кровопролитной и смертоносной войне в истории человечества, недопустимо и аморально.
Также Захарова отметила, что Россия считает открытие памятника Манолиу целенаправленной провокацией против памяти боровшихся с нацизмом. Время для открытия бюста с «гитлеровским крестом», добавила она, выбрано не случайно — за несколько дней до годовщины начала Великой Отечественной войны.
Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов заявил, что благодаря отваге советских солдат в годы Великой Отечественной войны была открыта дорога к освобождению Европы от нацизма. Он отметил, что внуки и правнуки советских солдат в настоящее время борются с неонацизмом.
22 июня в День памяти и скорби Путин примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата, сообщила ранее 21 июня пресс-служба Кремля. Также глава государства возложит цветы к памятным знакам городов-героев и памятному знаку в честь городов, удостоенных почётного звания «Город воинской славы».