Москва, 21 июня, 2024, 18:32 — ИА Регнум. Россия решительно осуждает и считает недопустимым открытие в Румынии памятника пособнику Гитлера румынскому генералу Георге Манолиу, заявила 21 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводятся на сайте министерства.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Решительно осуждаем открытие бюста пособнику Гитлера. Этот шаг направлен, по сути, на героизацию нацизма и переписывание истории», — сказала она.

Дипломат подчеркнула, что прославление в каком-либо виде лиц, принимавших участие в боях на стороне фашистской Германии в самой кровопролитной и смертоносной войне в истории человечества, недопустимо и аморально.

Также Захарова отметила, что Россия считает открытие памятника Манолиу целенаправленной провокацией против памяти боровшихся с нацизмом. Время для открытия бюста с «гитлеровским крестом», добавила она, выбрано не случайно — за несколько дней до годовщины начала Великой Отечественной войны.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов заявил, что благодаря отваге советских солдат в годы Великой Отечественной войны была открыта дорога к освобождению Европы от нацизма. Он отметил, что внуки и правнуки советских солдат в настоящее время борются с неонацизмом.

22 июня в День памяти и скорби Путин примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата, сообщила ранее 21 июня пресс-служба Кремля. Также глава государства возложит цветы к памятным знакам городов-героев и памятному знаку в честь городов, удостоенных почётного звания «Город воинской славы».