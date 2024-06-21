Подгорица, 21 июня, 2024, 18:02 — ИА Регнум. В Черногории по запросу Вашингтона задержали гражданина России, якобы причастного к вмешательству в выборы в США, сообщил 21 июня вице-президент Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

Иван Шилов ИА Регнум

«Да, задержали якобы за вмешательство в выборы в Соединенных Штатах по запросу США, задержан гражданин России», — цитирует Мельникова RT.

По словам вице-президента комитета, министерство юстиции Черногории через средства массовой информации предоставило данные о задержании, но также должно было оповестить российское ведомство.

«Они этого не сделали. И в этой связи как раз мною направлен соответствующий запрос в их адрес», — добавил Мельников.

В соответствие с законодательством Черногории подобный вопрос должен решать суд, однако власти страны могут и во внесудебном порядке депортировать гражданина в третью страну.

Как передавало ИА Регнум, ранее 21 июня немецкие правоохранительные органы задержали трёх мужчин — граждан РФ, Украины и Армении — по подозрению в шпионаже.

В апреле немецкие полицейские арестовали двух человек по подозрению в работе на российские спецслужбы. В заявлении сообщалось о 39-летнем Дитере С. и поддерживавшем его 37-летнем Александре Й., которые якобы планировали атаки. По версии немецких полицейских, российские спецслужбы завербовали этих граждан в 2023 году для организации саботажа поставок оружия украинской армии.