Вашингтон, 21 июня, 2024, 17:24 — ИА Регнум. Минфин США внёс в санкционные списки 12 россиян, в частности, представителей руководства «Лаборатории Касперского». Об этом 21 июня сообщается на сайте офиса по контролю за иностранными активами американского минфина.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Среди попавших под санкции россиян значатся Андрей Тихонов — исполнительный директор «Лаборатории Касперского», Андрей Ефремов — директор по развитию бизнеса компании, Игорь Чекунов — директор по юридическим вопросам, Анна Кулашова — управляющий директор в России и СНГ, а также другие руководители.

В списке обозначены лишь паспортные данные и национальность лиц, в отношении которых были введены ограничения, однако данные совпадают с опубликованными на сайте «Лаборатории Касперского».

Как передавало ИА Регнум, 21 июня стало известно, что власти США запретили использовать на территории страны программное обеспечение (ПО) компании «Лаборатория Касперского». В частности, в Федеральном реестре официальных документов американского правительства уточняется, что с 29 сентября в США группе компаний «Лаборатория Касперского» запрещено вступать в транзакции в сфере информационно-коммуникационных технологий и услуг в сфере кибербезопасности. Применение данного ПО, по мнению американских властей, связано с угрозой передачи данных российским властям.

Кроме того, США ввели с 12 сентября запрет на предоставление услуг в сфере IT и ПО на территории России. Новое определение запрещает предоставлять любому лицу в России консультационные и проектные услуги в области IT, а также облачные услуги для ПО, позволяющего управлять предприятием или заниматься проектированием и производством.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, запрет властей США на программные продукты «Лаборатории Касперского» является примером нечестной конкуренции. Песков подчеркнул, что указанная компания весьма конкурентоспособна на международном уровне, и именно поэтому США применили в её отношении свой излюбленный приём.