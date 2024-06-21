* — Елизавета Гырдымова, физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 21 июня, 2024, 17:12 — ИА Регнум. Певице Монеточке (Елизавете Гырдымовой, физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) грозит уголовное преследование за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента, сообщила 21 июня столичная прокуратура.

Сергей Фадеичев/ТАСС Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова, физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

Гырдымова, дважды в течение года привлекавшаяся к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, продолжила распространение в соцсети сообщений и материалов без указания на то, что они созданы и (или) распространены иноагентом, сказано в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.

«Прокуратурой города Москвы инициировано уголовное преследование Гырдымовой по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)», — отметило надзорное ведомство.

Как передавало ИА Регнум, певицу включили в реестр иноагентов в январе 2023 года. После начала СВО Гырдымова покинула РФ и позднее сделала ряд острых антироссийских заявлений.

В 2023 году певицу несколько раз штрафовали за отсутствие маркировки иноагента в публикациях. В частности, в августе 2023 года Гырдымова была оштрафована на 30 тыс. рублей.

В июне сообщалось, что в отношении бывшего участника игры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) могут возбудить уголовное дело по факту нарушения правил деятельности иностранного агента. Правоохранительные органы сообщали, что Аскерову может грозить до двух лет лишения свободы.