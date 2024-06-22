Москва, 22 июня, 2024, 14:38 — ИА Регнум. Глава «Русской общины» Андрей Ткачук в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой рассказал, что выступает за внедрение в России государственной идеологии и «здоровой цензуры».

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Общественник напомнил, что, согласно конституции, государственная идеология запрещена в России. Однако, как он отметил, «можно всё разрешать и ничего не запрещать». По его словам официальная идеология подразумевает выбор одного направления и отсечение всего остального и, вследствие этого, цензуру.

«И я лично выступаю за здоровую цензуру, которая была в Российской империи и при Советском Союзе. Это одно из лучших достижений наших предков. Потому что цензура должна защищать человека от разврата, перед которым он просто не может устоять», — добавил Ткачук.

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Как передавало ИА Регнум, 22 ноября председатель СК РФ Александр Бастрыкин высказал мнение, что работа над Конституцией России должна быть продолжена, в ней необходимо прописать единую идеологию и сформулировать цели российского общества.

Ранее министр юстиции Константин Чуйченко заявил, что ни в одной стране мира, кроме России, нет конституционного запрета на государственную идеологию, этот вопрос рано или поздно придётся решать. В Конституции России данная статья была установлена вместо 6-й статьи Конституции СССР, где говорилось, что Коммунистическая партия является руководящей и направляющей силой, напомнил министр.

7 июня Путин заявил, что объединительной идеей для России может быть патриотизм. Президент тогда подчеркнул, что лучшим подтверждением патриотизма являются участники спецоперации.

При этом российский лидер указал на то, что введение государственной идеологии в России противоречит конституции страны. При этом, как напомнил президент, наличие господствующей идеологии не уберегло Советский Союз от развала.