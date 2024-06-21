Киев, 21 июня, 2024, 17:12 — ИА Регнум. Киевская прокуратура 21 июня в своём Telegram-канале опубликовала видео погрома могил бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ), который устроила 60-летняя женщина.

Прокуратура Киева. Кадр из видео

В частности, на кадрах видно, как женщина наносит удары палкой по могилам украинских военных, срывает и ломает памятные таблички, разбивает лампадки.

Украинские правоохранители, отмечается в сообщении прокуратуры, в тот же день разыскали и задержали женщину. Ей грозит до 7 лет лишения свободы.

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По данным издания «Страна. ua», подозреваемая — бездомная женщина, которая находилась на принудительном лечении в психиатрической больнице после того, как убила собственных детей и сожгла свой дом. Ей уже вручили подозрение в осквернении могилы.

Вероятнее всего, отмечает издание, подозреваемую поместят не в СИЗО, а в психиатрическую больницу, где проведут новую судебно-психиатрическую экспертизу, по результатам которой эксперты дадут заключение.

Как передавало ИА Регнум, 20 июня стало известно о погроме могил украинских военных Дмитрия Коцюбайло, Андрея Пильщикова и Павла Петриченко. На кадрах, которые попали в Сеть, видно, что неизвестные разрисовали портреты военных и флаги, которые были размещены на могилах. Также неизвестные разбросали цветы и венки и порвали брошюры на стендах перед ними.

Могилу Пильщика уже грабили в сентябре прошлого года. Тогда с места захоронения военного были похищены шевроны, которые оставили его сослуживцы. В августе 2023 года в Киеве задержали двух сестёр, которые станцевали тверк на могилах военнослужащих. В их отношении возбудили уголовное дело по статье «Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего».