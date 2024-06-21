Москва, 21 июня, 2024, 18:23 — ИА Регнум. Более 50 автозаправочных станций сети «Газпромнефть» начнут работу в новом формате самообслуживания в 12 регионах России до конца 2024 года. Новые заправки расширят возможности самостоятельной оплаты топлива, товаров кафе и магазина.

Сеть АЗС «Газпромнефть» Сеть «Газпромнефть» открывает АЗС нового формата

Обновленные АЗС появятся в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ярославле, Краснодарском крае, Екатеринбурге, Тюмени, а также Вологодской, Свердловской, Нижегородской областях, Чувашии и Татарстане.

На АЗС нового формата будет увеличенное количество экспресс-касс. Таким образом, клиенты смогут совершать покупки быстрее. Интерфейс касс позволяет также узнать баланс топливной карты и количество бонусов программы лояльности.

Внедряемая концепция меняет подход персонала АЗС к обслуживанию покупателей, делая клиентский сервис более персонализированным.

Сеть АЗС «Газпромнефть» Сеть «Газпромнефть» открывает АЗС нового формата

Первые четыре автозаправочные станции в новом формате в Санкт-Петербурге показали свою привлекательность для клиентов — в часы пик доля транзакций самообслуживания на них выросла с 60% до 80%.

«Наши усилия направлены на то, чтобы цифровая трансформация бизнеса приводила не только к повышению операционной эффективности, но и делала наш сервис еще более клиентоцентричным и в конечном итоге максимально удобным для потребителя. Именно эти подходы реализованы в новом формате наших АЗС, который уже оценили тысячи автомобилистов», — отметил руководитель сети АЗС «Газпромнефть» в России Олег Кузьменков.

Сеть АЗС «Газпромнефть» Сеть «Газпромнефть» открывает АЗС нового формата

Новый формат автозаправочных станций «Газпромнефть» с расширенной зоной самообслуживания признан «Сервисом года» в категории «Розничная торговля» всероссийской премии Digital Leaders Award — 2024.