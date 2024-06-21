Берлин, 21 июня, 2024, 16:46 — ИА Регнум. Российские управляемые авиабомбы ФАБ-3000 могут нанести огромный ущерб большой по площади территории, пишет немецкое издание Focus.

Министерство обороны России. Кадр из видео

«Их огромная разрушительная сила может уничтожить большие территории и нанести серьёзный структурный ущерб», — пишет издание.

В материале отмечается, что ФАБ-3000 является одной из самых тяжёлых бомб, которые используются в современных конфликтах.

Также авторы заявили, что такие бомбы применяют очень редко, так как для этого требуется тщательная материально-техническая подготовка.

Как передавало ИА Регнум, 20 июня Вооружённые силы России впервые применили в зоне специальной военной операции управляемую авиабомбу ФАБ-3000.

В марте Министерство обороны России сообщило о запуске массового производства авиационных бомб ФАБ-3000. По данным российского военного эксперта Алексея Леонкова, трёхтонная авиабомба обладает такой разрушительной силой, что её можно будет применять для штурма особо укрепленных районов.

Полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков ранее сравнил мощность используемых российской армией фугасных авиабомб с тактическим ядерным оружием. Он также указал, что оснащение ФАБ-3000 универсальным модулем планирования и коррекции может полностью подавить морально-психологическое состояние ВСУ.