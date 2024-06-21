Калуга, 21 июня, 2024, 16:27 — ИА Регнум. Законодательное собрание Калужской области и Институт государства и права Российской академии наук подписали сегодня, 21 июня, соглашение о сотрудничестве.

Пресс-служба Законодательного собрания Калужской области Калужский парламент будет сотрудничать с Институтом государства и права

«Соглашение принесет большую пользу нашему законодательному процессу, — заявил на церемонии подписания спикер регионального парламента Геннадий Новосельцев. — Мы планируем использовать возможности института для проведения экспертизы наших правовых актов. В свою очередь Законодательное собрание может выступить экспериментальной площадкой для отработки каких-то направлений в законодательстве, для проведения семинаров, совещаний. И самое главное, в институте работает аспирантура, докторантура — это возможность для наших студентов юридических факультетов пройти дальнейшее обучение».

«В институте работала и продолжает работать блестящая плеяда специалистов, ученых, — отметил директор Института государства и права РАН Александр Савенков. — Уверен, сотрудничество будет полезно и для института. Будем пользоваться опытом Законодательного собрания Калужской области».

Законодательное собрание Калужской области успешно взаимодействует с крупнейшими вузами региона, среди которых филиал Российской правовой академии, КГУ имени К. Э. Циолковского, Финансовый университет и другие. Как отмечают парламентарии, совместное обсуждение актуальных вопросов способствует совершенствованию законотворческого процесса.