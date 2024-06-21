Вашингтон, 21 июня, 2024, 16:28 — ИА Регнум. Урегулирование конфликта на Украине будет подразумевать отказ Киева от вступления в Североатлантический альянс и прекращение огня по существующим линиям контроля. Об этом пишет журнал The Spectator со ссылкой на бывшего западного чиновника.

Владимир Трефилов/РИА Новости

По его словам, положение Украины будет похоже на ситуацию с Кипром, власти которого не признают, что страна была разделена, при этом государство является членом ЕС.

Гарантии безопасности, которые будут обеспечены Киеву, бывший западный чиновник назвал недотягивающими до полного членства в Североатлантическом альянсе.

Как передавало ИА Регнум, 14 июня президент России Владимир Путин назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта: киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России, а также вывести свои войска с их территории.

Как только Киев заявит о готовности к такому решению и начнёт реальный вывод войск, официально уведомит об отказе от планов вступления в НАТО, Россия незамедлительно прекратит огонь и начнёт переговоры, заверил российский лидер.

По мнению заместителя руководителя фракции «Единая Россия» депутата Госдумы Евгения Ревенко, Путин выступил с инициативами глобального характера, реализация которых может послужить основой для мира на Украине и создания новой, всеобъемлющей системы безопасности на евразийском континенте.