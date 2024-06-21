Ставрополь, 21 июня, 2024, 16:11 — ИА Регнум. С 20 по 22 июня в Ставропольском крае проходит фестиваль «Всероссийский день поля». В церемонии открытия приняли участие губернатор региона Владимир Владимиров и министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут. Мероприятие проводится в Минераловодском округе региона.

Алексей Колчин ИА REGNUM Всероссийский день поля

«Мы всегда гордились своим сельским хозяйством, и сегодня мы сможем показать свои достижения всей стране. Большое спасибо работникам аграрной сферы за усердную работу», — цитирует губернатора издание «Победа26».

Ранее в центре «МинводыЭКСПО» прошли выставка агродронов и организованная выводка лошадей.