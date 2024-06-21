Москва, 21 июня, 2024, 15:41 — ИА Регнум. ФосАгро» пополнила свою образовательную онлайн-платформу «PrоАгро Лекторий» курсами дополнительного профессионального образования для аграриев, а также студентов, выпускников и преподавателей профильных вузов.

Иван Шилов ИА REGNUM «ФосАгро»

«PrоАгро Лекторий» — совместная инициатива «ФосАгро» и Минсельхоза России по развитию цифровых компетенций в российских аграрных вузах. Образовательная экосистема была создана на основе образовательной программы «ФосАгро» для аграрных вузов «От руды до еды». В её создании принимали участие специалисты «ФосАгро», компании «Иннопрактика», преподаватели Тимирязевской академии и учёные Российской академии наук.

Объем и тематика образовательных материалов на онлайн-платформе постоянно расширяются и уже включают в себя более 420 лекций по самым разным аспектам сельскохозяйственного производства. С помощью лектория студенты вузов получают доступ к современным знаниям в области агрохимии и ближе знакомятся со спецификой будущей профессии, выпускники могут использовать лекции для активного старта на новом месте работы, преподаватели — для сверки знаний с позднейшими научными наработками и самоподготовки, а аграрии — для дополнительного обучения.

Заместитель генерального директора по продажам и маркетингу «ФосАгро» Михаил Стеркин подчеркнул, что включение в сервис курсов дополнительного профессионального образования — это новые возможности для студентов и начинающих свой карьерный путь аграриев повышать квалификацию и расширять компетенции без дополнительных затрат.

«Современное сельское хозяйство ориентировано на инновационные решения и требует постоянного притока высококвалифицированных специалистов, которые владеют навыками их применения. Поэтому в партнёрстве с Министерством сельского хозяйства мы выстраиваем современную систему распространения знаний. Образовательная платформа «Pro Агро Лекторий» — пример цифрового сервиса, который помогает получать знания в удобном формате в любое удобное время. Уверен, это благоприятно скажется на развитии высокоточного и высокотехнологичного сельского хозяйства в стране», — сказал Стеркин.

Новые курсы дополнительного профессионального образования разработаны в партнёрстве с ведущими аграрными вузами, основным разработчиком выступил Российский государственный аграрный университет — МСХА имени К. А. Тимирязева. Пока их два — по темам «Здоровье почв, минеральное питание растений и защита от стрессов» и «Цифровая трансформация АПК». Пользователи платформы смогут пройти их абсолютно бесплатно, в любое время и в комфортном для себя графике. Планируется, что сегмент ДПО будет расширен до 15 курсов, а для обучающихся появится возможность формировать цифровой профиль студентов.