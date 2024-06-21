Москва, 21 июня, 2024, 15:36 — ИА Регнум. Безопасность россиян и развитие страны во многом зависят от эффективности работы правоохранительных органов и спецслужб. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений в Кремле.

РИА Новости/Евгений Биятов

Глава государства отметил, что правоохранительные органы должны помогать в проведении спецоперации и расследовании преступлений киевского режима, а также помогать жителям Донбасса и Новороссии.

«Безопасность наших граждан и общества, стабильное и поступательное развитие России во многом зависит от эффективности правоохранительной системы и специальных служб», — подчеркнул российский лидер.

Вместе с тем Путин указал на то, что именно от офицерского состава напрямую зависит результативность работы по укреплению обороноспособности России.

Как передавало ИА Регнум, 26 марта Путин во время расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры РФ отметил, что российские прокуроры мужественно действуют в сложной обстановке, особенно в Донбассе и Новороссии. Глава государства тогда подчеркнул, что органы прокуратуры в новых регионах будут укреплять, чтобы эффективно интегрировать новые территории в единое пространство России. Также Путин призвал Генпрокуратуру сделать особый акцент на защите прав военнослужащих.

7 мая президент России Владимир Путин на встрече с участниками спецоперации заявил, что у него нет никаких сомнений в победе России.

Российский лидер заверил, что вне зависимости от возраста россияне демонстрируют мужество и героизм, которые у них в крови. По его словам, доказательством этого является происходящее на поле боя в рамках спецоперации по защите Донбасса. Те, кто считал РФ слабым звеном, убедились, что это далеко не так, добавил он.