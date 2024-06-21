Москва, 21 июня, 2024, 15:31 — ИА Регнум. Россия готова к широкому обсуждению вопросов по созданию евразийской системы безопасности с различными объединениями, в том числе с НАТО, заявил 21 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов.

TASS/ EPA/ZOLTAN МАТНЕ Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

«Мы готовы к широкому международному обсуждению этих ключевых, жизненно важных вопросов — как с нашими коллегами по Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), СНГ, ЕАЭС, БРИКС, так и с другими международными объединениями — европейскими и натовскими государствами в том числе», — сказал он.

Однако, добавил российский лидер, это станет возможным, когда они к этому будут готовы.

Как передавало ИА Регнум, на встрече с руководством Министерства иностранных дел 14 июня Владимир Путин заявил, что мир подошёл к тому моменту, когда необходимо создание новой системы коллективной безопасности в Евразии без военного присутствия внешних сил. Глава государства подчеркнул, что страны и регионы континента должны самостоятельно и без вмешательства внешних сил определить области сотрудничества в сфере совместной безопасности и выстроить механизмы и институты для достижения стабильности и развития.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с Путиным указал, что концепция евроатлантической безопасности утратила актуальность для РФ. Более того, евроатлантические структуры только доказали свою несостоятельность на фоне попыток Соединённых Штатов подчинить своей воле другие регионы.

Ранее в МИД РФ напомнили, что президент России в ходе послания Федеральному собранию также заявлял о необходимости формирования евразийской системы безопасности. Вследствие этого Россия и Китай договорились о начале диалога в этом направлении.