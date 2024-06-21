Сараево, 21 июня, 2024, 15:31 — ИА Регнум. Босния и Герцеговина, Черногория, а также ряд территорий соседних балканских стран, в том числе Хорватии, днём 21 июня оказались почти полностью обесточены, сообщило издание Avaz.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Вся Босния и Герцеговина, а также некоторые части соседних государств остались во мраке из-за неисправности, которую в настоящий момент устраняют», — сказано в материале.

Отключение электроэнергии произошло в 12:25 по местному времени (13:25 мск). В публикации отмечается, что в Черногории «рухнула вся энергосистема», не работают ГЭС и ЭС, отсутствует переток энергии по сетям.

Причины аварии устанавливаются. Одна из версий — пожар на высоковольтной линии электропередачи.

Сроки проведения ремонтных работ не указываются. Ситуация осложняется 40-градусной жарой и песчаной бурей, которая пришла в эту часть континента из Африки.

Как передавало ИА Регнум, 3 июня на АЭС «Олкилуото-3» в Финляндии было приостановлено производство энергии. Причиной стала неисправность турбины. Электростанция имеет три действующих реактора, которые производят около 30% энергии, потребляемой в Финляндии.

В сентябре 2022 года сообщалось, что власти Хорватии и Черногории рассматривают возможность отмены НДС при покупке и установке солнечных батарей. Инициативу объясняли высокими ценами на энергоносители.

Сербии необходимо привлечь от 17 до 32 млрд евро для развития энергетического сектора, заявил в ноябре того же года президент страны Александр Вучич. Он также отметил, что странам Западных Балкан необходимо сформировать региональный рынок для обмена энергоносителями.