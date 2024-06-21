Киев, 21 июня, 2024, 15:58 — ИА Регнум. На Украине участились случаи домашнего насилия с участием вернувшихся с фронта военных, сообщила «Украинская правда» со ссылкой на слова министра внутренних дел страны Игоря Клименко.

Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

«Около 60% совершающих домашнее насилие, — это военные. И речь идёт не только о военных Вооружённых сил Украины, а обо всех, кто был на фронте», — признался он.

По словам Клименко, на Украине должным образом не организована психологическая реабилитация военных. Глава МВД отметил, что в настоящее время она находится в «зачаточном состоянии». Это грозит большими проблемами после завершения конфликта, добавил он.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов 31 мая заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) за месяц потеряли более 35 тысяч военных и свыше 2700 единиц вооружения.

21 июня официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что за текущую неделю ВСУ потеряли до 13 710 бойцов. Самые большие потери противника составили 4290 военнослужащих — в зоне ответственности Южной группировки войск.

В январе британская газета The Times писала, что от 20 до 30% личного состава украинской армии страдают психическими расстройствами. Отмечалось, что в ряды ВСУ набирают психически нездоровых люлей, а также страдающих алкоголизмом и наркоманией, потому что состояние украинских мобилизованных практически не контролируют. При этом у изначально здоровых людей на фоне стресса в зоне боевых действий появляются психические расстройства, способствующие насилию.