Брест, Белоруссия, 21 июня, 2024, 15:26 — ИА Регнум. «Поезд Победы» прибыл в Белоруссию в год 80-летия освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков, сообщили ИА Регнум организаторы проекта. Состав расположился в Музее железнодорожной техники у мемориального комплекса «Брестская крепость-герой».

Telegram-канал Белорусской железной дороги

21 июня, накануне Дня памяти и скорби, состоялось торжественное открытие работы иммерсивного музея. 80 лет назад именно здесь завершилась операция «Багратион», в ходе которой территория Белоруссии была освобождена от немецко-фашистских захватчиков, напомнили организаторы.

Открытие выставки посетили члены делегаций РФ и Белоруссии. Экскурсию по экспозиции провёл для них создатель выставки, руководитель творческой мастерской «Невский баталист» Дмитрий Поштаренко.

«Память — это то, что начинается с личных историй. Для меня Брестская крепость впервые открылась, когда мне было семь лет. Из бабушкиного серванта я достал памятные открытки, которые она купила здесь, в Бресте, когда была ещё моложе, чем я сейчас. И я, перебирая фотографии детскими руками, смотрел на это особыми глазами», — отметил Поштаренко.

Торжественное открытие выставки посетил сын защитника Брестской крепости Владимир Семочкин. Его отец похоронен под плитами мемориала в крепости, он один из немногих защитников, чьё имя было установлено.

Заместитель председателя Брестского облисполкома Вадим Кравчук в своём выступлении на церемонии открытия отметил символичность старта путешествия музея по стране именно от стен Брестской крепости. Каждый третий житель республики погиб в годы Великой Отечественной войны, война затронула каждую семью, а Брестская крепость стала символом мужества, стойкости и героизма, подчеркнул он.

«Спасибо создателям «Поезда Победы» за то, что каждый из нас может окунуться в нашу настоящую историю. Кто не помнит прошлого — у того нет будущего. И мы не дадим переписать нашу правду», — сказал Кравчук.

«Поезд Победы» будет находиться в Белоруссии до 21 июля. За месяц музейный состав посетит 23 города республики, в том числе Минск, Могилев и Гомель. Работа была организована совместно с Белорусской железной дорогой.

Как передавало ИА Регнум, в 2023 году «Поезд Победы» совершил многомесячное путешествие по России. Оно началось в Москве, где прошла торжественная презентация нового вагона о трёх военных трибуналах: Нюрнбергском, Токийском и Хабаровском.

При прокладывании маршрута выставки учитывали технические особенности железнодорожных платформ, графики поездов, а также знаковые мероприятия в регионах. В частности, «Поезд Победы» в период празднования 80-летия Сталинградской битвы смогли посетить жители Волгограда.

В период с октября 2020 года до ноября 2023 года «Поезд Победы» вживую и онлайн посетили более полутора миллионов жителей России и Белоруссии.