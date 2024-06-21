Москва, 21 июня, 2024, 15:34 — ИА Регнум. Российским регионам могут разрешить вводить туристический сбор с 2025 года, заявил замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вахруков, слова которого приводятся на сайте министерства.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

«Предлагается предоставить всем регионам страны право с 1 января 2025 года устанавливать или не устанавливать на своей территории туристический налог. Он будет зачисляться в бюджет муниципалитета и может быть направлен исключительно на проектирование, строительство, реконструкцию, содержание туристической инфраструктуры», — сказал он.

Такой механизм, подчеркнул замглавы Минэкономразвития, является прозрачным как для бизнеса, так и туристов, региона. Сведения обо всех отелях и гостиницах, которые платят туристический налог, будут собираться в Едином перечне классифицированных средств размещения, оператором которого является Росаккредитация.

В министерстве отметили, что фиксированная плата будет взиматься с номера в гостинице, а не с проживающего в нём. Базово ставка составит около 65 рублей за один номер в сутки, то есть 6 тысяч рублей в квартал. Вместе с тем одновременно субъектам даётся право применять понижающий коэффициент от 0 до 1 в зависимости от сезонности и заполняемости средств размещения. Например, региональные власти могут снизить или обнулить налог в низкий сезон.

Туристический налог, сказано в релизе, будет администрироваться налоговой службой, поэтому бизнесу не придётся предпринимать дополнительных действий для отчётности перед ФНС.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 4 июня на совещании с правительством по теме автомобильных путешествий акцентировал, что развитие туристической сферы важно как для качественного отдыха жителей страны, так и для экономического роста РФ. По словам главы государства, чем больше туристов будет в России пользоваться туристической сферой, тем лучше будет в целом в конечном итоге.

Правительство России выделило свыше 4,4 млрд рублей на создание инфраструктуры, которая обеспечит работу туристических кластеров. Об этом 1 июня сообщила пресс-служба правительства.

Деньги направят Адыгее, Карачаево-Черкесской и Чеченской республикам, Хабаровскому краю, а также Калининградской, Оренбургской и Тверской областям.

29 мая Путин поручил создать в России единую цифровую платформу в сфере туризма. В ней должны содержаться все данные о транспортной логистике, гостиницах, кафе, музеях и достопримечательностях, а также об услугах частных гидов и экскурсоводов. Правительство должно будет выполнить эту работу до 1 сентября 2024 года.